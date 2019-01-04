Физическим лицам в Азербайджане будет возмещаться часть НДС

БАКУ /Trend/ - Физические лица в Азербайджане смогут возместить часть налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок в сетях розничной торговли и общественного питания только после разработки соответствующего механизма, сообщили Trend в министерстве по налогам.

С первого января 2019 года в Азербайджане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возмещение покупателям 15 процентов [при безналичной оплате] или десяти процентов [при наличной оплате] НДС во время осуществления покупок в сетях розничной торговли и общественного питания.

Однако фактическая реализация поправок станет возможным только после разработки порядка возврата НДС.

Напомним, что разработка этого порядка в конце декабря 2018 года была поручена Кабинету министров указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В указе отмечается, что этот порядок Кабмин должен подготовить и представить главе государства в течение двух месяцев.

В настоящее время ставка НДС в Азербайджане составляет 18 процентов. То есть, после разработки порядка физическим лицам с каждых потраченных в сетях розничной торговли и общественного питания 100 манатов будут возвращать 2,7 маната при безналичной оплате и 1,8 маната при наличной оплате.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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