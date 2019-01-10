Mastercard cменит логотип

БАКУ /Trend/ - Поставщик глобальных платежных технологий Mastercard проведет ребрендинг своего логотипа. С лого уберут название компании и оставят только два пересекающихся кружка. По мнению руководства Mastercard, такой символ представляет компанию лучше, чем одно слово, а гибкий современный дизайн позволит ему беспрепятственно работать в цифровом пространстве.

«Переосмысление в эпоху цифровых технологий требует современной простоты. И так как более 80% людей спонтанно распознали символ Mastercard без слова, мы почувствовали себя готовыми сделать следующий шаг в развитии нашего бренда», - сказал директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard Раджа Раджаманнар.

Красные и желтые замкнутые кружки были отличительной чертой бренда Mastercard на протяжении более 50 лет, символизируя цель бренда соединить людей с бесценными возможностями. Мгновенно узнаваемые круги являются мощным символом, который приближает людей к их потребностям и дает им уверенность в безопасности их транзакций.

«Мы живем в то время, когда все чаще общаемся не словами, а знаками и символами. С момента своего основания в 1966 году Mastercard была представлена двумя пересекающимися кругами, желтым и красным. Теперь Mastercard входит в элитный ряд брендов, которые представлены не по имени, а по символу. Два взаимосвязанных круга Mastercard всегда представляли их приверженность объединению людей. Теперь это восприятие усилится благодаря статусу Mastercard как символического бренда», - отметил Майкл Берут, партнер дизайн-агентства Pentagram.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.