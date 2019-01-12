Текущий год станет успешным для развития транспортной сферы в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Благодаря предпринятым за последние годы шагам, Азербайджан стал транспортно-логистическим центром региона, сказал Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев.

Мустафаев напомнил, что во время вчерашнего заседания Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам Президент Ильхам Алиев затронул проделанную работу в сфере транспорта и логистики в 2018 году.

По словам эксперта, одной из важных задач в этом направлении является реализация последующих этапов строительства Бакинского международного морского торгового порта, который на данный момент является самым модернизированным портом на Каспии.

«Для этого применяется опыт передовых государств, используются самые современные крановые устройства и оборудование», - сказал Мустафаев.

«В направлении Казахстана и Туркменистана у нас работает 13 паромов, два судна Ro-Ro, танкеры для перевозки нефти. В других соседних странах нет паромов в таком количестве», - пояснил Мустафаев.

Эксперт также отметил, что будет создана Свободная экономическая зона, куда войдет Бакинский порт, добавив, что в этом направлении также ведутся работы, и согласно распоряжению главы государства создана комиссия.

Далее, Мустафаев отметил, что в Азербайджане действует Бакинский судостроительный завод, в котором строятся современные суда не только для Азербайджана, но и для других стран региона.

Собеседник агентства также добавил, что успешно реализуется перевозка грузов по маршрутам «Север-Юг», «Запад-Восток».

Эксперт сказал, что добавился также коридор «Lapis Lazuli» и перевозки будут осуществляться из Афганистана.

«Первая партия грузовых машин была отправлена из Афганистана через порт Туркменбаши по Каспию в Баку, а из Баку они выехали в направлении Турции», - отметил Мустафаев.

Эксперт, затронув вопрос развития инфраструктуры, отметил, что в текущем году планируется завершить строительство автомагистралей, которые не были завершены в 2018 году.

«Как и отметил глава государства, продолжаются работы по расширению дороги из Гянджи в Грузию. Планируется расширить ее с двухполосной в четырехполосную», - сказал Мустафаев.

Эксперт добавил, что для того, чтобы через территорию Азербайджана проходило больше грузов, тарифы должны быть привлекательными.

«Также надо упростить таможенные процедуры и уделить внимание цифровым технологиям, чтобы вся документация поступала электронным путем», - сказал Мустафаев.

Далее он отметил, страна завоевала хорошие позиции и эти успехи надо поддерживать и развивать.

«Транспортно-логистический сектор будет развиваться в будущем. Благодаря тому, что глава государства уделяет особое внимание этому сектору и в каждом своем выступлении отмечает важность этой сферы, нет сомнений, что в 2019 году успехи последуют», - подчеркнул Мустафаев.

Отметим, что, в настоящее время через территорию Азербайджана проходит несколько маршрутов с Востока в Европу. В числе таких проектов можно назвать «Север-Юг», который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны.

Кроме того, построенная по инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью коридора «Восток-Запад», также позволяет поставлять грузы в Европу. Другим примером является маршрут «Lapis Lazuli», пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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