Даля Грибаускайте: Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном (ФОТО)

17 января 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с послом Азербайджана Тамерланом Гараевым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт главы литовского государства.

Во время встречи посол вручил президенту Литвы верительные грамоты. Стороны обсудили литовско-азербайджанскую повестку дня, вопросы экономического сотрудничества, студенческого обмена, а также перспективы развития более тесных отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. По словам президента Литвы, Азербайджан является важным партнером Европы, а новое соглашение с ЕС, переговоры по которому сейчас продолжаются, будет способствовать дальнейшему расширению взаимного диалога.

Даля Грибаускайте также подчеркнула, что Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном – большие возможности для укрепления связей существуют в области торговли, информационных технологий, туризма, пищевой промышленности, транспорта, логистики и во многих других сферах.

Тамерлан Гараев окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1990-1992 годах был членом парламента Азербайджана. С 1993 года работал послом Азербайджана в Китае и Индии, с 2011 года до назначения в Вильнюс – в Индонезии. Дипломат владеет азербайджанским, английским, русским и турецким языками.

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