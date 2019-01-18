Moody’s: Устойчивые темпы экономического роста в странах СНГ сохранятся

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает сохранения устойчивых темпов экономического роста в странах СНГ в 2019 году, которые в среднем по региону составят 3,9 процента, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет агентства.

При этом агентство отмечает, что возможное введение США более жестких санкций в отношении России может привести к сокращению объемов международной торговли и денежных переводов трудовых мигрантов в регионе.

"Стабильный прогноз агентства Moody’s по странам СНГ на 2019 год отражает, с одной стороны, ожидания агентства, что в регионе сохранятся устойчивые темпы экономического роста, а с другой стороны, риски, обусловленные сокращением объема ликвидности на мировом рынке и политические риски", - говорится в отчете.

Согласно данным агентства, высокая зависимость стран СНГ от внешнего финансирования подвергает их рискам, связанным с сокращением объема ликвидности на мировом рынке, а политическая напряженность продолжает оставаться основным источником риска для экономической стабильности и проведения реформ в данном регионе.

Moody’s не ожидает ускорения экономических реформ в СНГ в 2019 году, поскольку остающаяся слабой институциональная среда будет продолжать ограничивать эффективность проводимой политики. Жесткие обязательства по бюджетным расходам будут способствовать сохранению высокого уровня долговой нагрузки в некоторых странах СНГ, снижая степень их фискальной устойчивости.

«Несмотря на то, что многие страны СНГ имеют высокую зависимость от внешнего финансирования, меры по улучшению макроэкономической среды позволили им снизить уязвимость перед внешними шоками, что поможет им справиться с постепенным ухудшением кредитных условий на мировых финансовых рынках», - говорится в отчете.

Однако более резкий, чем ожидает агентство Moody’s, рост стоимости финансирования окажет негативное давление на кредитоспособность региона.

«Страны с высоким уровнем долларизации банковской системы могут столкнуться с дальнейшим ростом рисков банковского сектора, особенно в тех странах, где банки не до конца преодолели трудности, связанные с большим объемом проблемных кредитов, накопившихся после резкого падения цен на сырьевые товары в 2014-2015 годах», - говорится в отчете Moody’s.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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