В Азербайджане ожидается рост рынка недвижимости

20 января 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост рынка недвижимого имущества в 2019 году ожидается на уровне 20-30 процентов, что будет обусловлено ростом покупательной способности населения, сказал Trend представитель компании "Garant Əmlak" Бахруз Юсубов.

По его словам, прошлый год для рынка жилья ознаменовался застоем, и по сравнению с годом ранее рынок сократился примерно на 20 процентов.

"Считаю, что самыми лучшими временами для рынка недвижимого имущества можно считать 2014-2015 годы. Прошлый год можно назвать не очень удачным. Полагаю, что текущий год для рынка будет как минимум лучше, чем 2018 год, и начало года уже демонстрирует предпосылки к росту", - сказал Юсубов.

Сейчас риелторы сталкиваются с тем, сказал Юсубов, что продавцы искусственно завышают цены на жилье, и эти цены существенно выше рыночных.

"Отрасль, как известно, не регулируется. Зачастую многие продавцы жилья не с особым энтузиазмом верят риелторам, когда те называют рекомендуемую стоимость жилья. Сами же покупатели сегодня более чем информированы и знают рынок намного лучше, чем риелторы. Поэтому и не покупают", - сказал Юсубов.

Наибольшим спросом на рынке недвижимого имущества, как сказал Юсубов, пользуется жилье под ипотечный кредит, и средняя цена жилья, которая сегодня приобретается, варьируется в районе 100-150 тысяч манатов.

"Иностранные граждане также проявляют большой интерес к покупке недвижимого имущества в Азербайджане. Жилье приобретают в основном граждане Ирана и арабских стран", - сказал Юсубов.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане ожидается рост рынка недвижимости
Бизнес 15 января 19:07
Квартиры в Баку незначительно подешевели
Бизнес 30 сентября 2018 09:34
Квартиры в Баку незначительно подешевели
Бизнес 10 сентября 2018 11:50
Недвижимость в Баку в июне подешевела
Бизнес 12 июля 2018 17:54
Недвижимость Баку в мае незначительно подорожала
Бизнес 11 июня 2018 18:32
Недвижимость Баку в апреле подорожала
Бизнес 20 мая 2018 07:00
Лента новостей
Турецкий посол: 20 Января - день скорби не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира
Общество 11:06
На окраине Дамаска прогремел взрыв
Арабские страны 10:52
Резолюция Европарламента нацелена на то, чтобы очернить имидж Азербайджана - эксперт
Политика 10:37
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10:33
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января
Политика 10:14
Конституционный суд ДРК объявил Чисекеди победителем президентских выборов
Другие страны 09:42
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Париж уведомил Токио о намерении добиваться слияния Renault и Nissan
В мире 09:20
Говхар Бахшалиева: Трагедия 20 Января была спланированной вооруженной агрессией империи против азербайджанского народа
Политика 09:00