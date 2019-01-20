В Азербайджане ожидается рост рынка недвижимости

БАКУ /Trend/ - Рост рынка недвижимого имущества в 2019 году ожидается на уровне 20-30 процентов, что будет обусловлено ростом покупательной способности населения, сказал Trend представитель компании "Garant Əmlak" Бахруз Юсубов.

По его словам, прошлый год для рынка жилья ознаменовался застоем, и по сравнению с годом ранее рынок сократился примерно на 20 процентов.

"Считаю, что самыми лучшими временами для рынка недвижимого имущества можно считать 2014-2015 годы. Прошлый год можно назвать не очень удачным. Полагаю, что текущий год для рынка будет как минимум лучше, чем 2018 год, и начало года уже демонстрирует предпосылки к росту", - сказал Юсубов.

Сейчас риелторы сталкиваются с тем, сказал Юсубов, что продавцы искусственно завышают цены на жилье, и эти цены существенно выше рыночных.

"Отрасль, как известно, не регулируется. Зачастую многие продавцы жилья не с особым энтузиазмом верят риелторам, когда те называют рекомендуемую стоимость жилья. Сами же покупатели сегодня более чем информированы и знают рынок намного лучше, чем риелторы. Поэтому и не покупают", - сказал Юсубов.

Наибольшим спросом на рынке недвижимого имущества, как сказал Юсубов, пользуется жилье под ипотечный кредит, и средняя цена жилья, которая сегодня приобретается, варьируется в районе 100-150 тысяч манатов.

"Иностранные граждане также проявляют большой интерес к покупке недвижимого имущества в Азербайджане. Жилье приобретают в основном граждане Ирана и арабских стран", - сказал Юсубов.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.