Страны D-8 планируют создать совместную платежную карту

21 января 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны «исламской восьмёрки» D-8 могут создать совместную платежную карту, сказал генеральный секретарь организации Ку Джафар Ку Шаари.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словом, Шаари платежная карта будет называться «D8P Card», с ее помощью граждане организации D-8 смогут оплачивать взаимные покупки.

Генсек также отметил, что в рамках соглашения, достигнутого между организацией D-8 и руководством аэропорта Сабиха Гекчен в Стамбуле, граждане стран, входящих в организацию, смогут оперативно проходить пограничный контроль.

Отметим, что решение о создании организации D-8 было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции «Сотрудничество в развитии».

Идея объединения исламских стран была основной программой турецкой Партии благоденствия, которую возглавлял премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан

Организация была учреждена во время первого саммита «исламской восьмёрки» 15 июня 1997 года в Стамбуле.

В состав организации вошли восемь стран: Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия

(Автор: Руфиз Хафизоглу Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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