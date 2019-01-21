МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики

21 января 2019 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение роста мировой экономики в 2019-2020 годах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет фонда World Economic Outlook.

В отчете говорится, что рост мировой экономики составит 3,5 процента в 2019 году и 3,6 процента - в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процента соответственно ниже прогнозов, сделанных в октябре прошлого года.

По данным отчета, рост мировой экономики в 2018 году составил 3,7 процента, как и прогнозировалось в предыдущем отчете.

«Рост ВВП развитых стран снизится с 2,3 процента в 2018 году до двух процентов в 2019 году и 1,7 процента в 2020 году», - говорится в отчете МВФ.

Согласно отчету, наибольшее замедление роста экономики ожидается в Германии, Франции и Италии, однако МВФ сохранил октябрьский прогноз роста для Великобритании на уровне 1,5 процента в 2019-2020 годах из-за неуверенности в результатах Brexit.

Как говорится в отчете, прогноз для экономики США также не изменился по сравнению октябрьским прогнозом. Рост экономики развивающихся стран также замедлится до 4,5 процента в 2019 году и вырастет до 4,9 процента в 2020-м.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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