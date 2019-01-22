В Азербайджане начнется производство биодизеля

22 января 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется производство биодизельного топлива. Об этом, как передает во вторник Trend, на расширенном заседании коллегии министерства экономики Азербайджана сказал глава ведомства Шахин Мустафаев.

Министр отметил, что соответствующее предприятие уже стало резидентом Балаханского промышленного парка. Компания будет осуществлять производство биодизеля за счет повторной переработки использованных шин.

Планируемый объем инвестиций, как ожидается, составит три миллиона манатов. На предприятии будет создано 20 новых рабочих места.

Мустафаев отметил, что в настоящее время в промышленном парке зарегистрированы 14 резидентов, которые вложили в свои предприятия 37,3 миллиона манатов. Из 14 предприятий в настоящее время в промпарке начали действовать семь. Совокупный штат сотрудников этих предприятий составляет 400 человек. За счет реализации новых проектов их число будет доведено до 650.

Министр также добавил, что в связи с ростом числа резидентов территория промпарка была расширена на 1,3 гектара и сейчас составляет 8,3 гектара.

Отметим, что Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в конце 2011 года. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от платы различных налогов и таможенных пошлин.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашены сроки запуска упаковочной линии на совместном азербайджано-российском заводе в Баку
Бизнес 19:32
Азербайджан и Корея подписали Рамочное соглашение о грантовой поддержке
Бизнес 14 января 15:09
Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в 2018 году составит 10% - министр (ФОТО)
Бизнес 28 декабря 2018 19:46
Определены сроки завершения строительства грузоперевалочного терминала в иранской Астаре
Бизнес 26 декабря 2018 15:50
В Азербайджане завершается подготовка IV "Госпрограммы социально-экономического развития регионов"
Бизнес 24 декабря 2018 18:17
Свыше половины экспорта Азербайджана приходится на промышленный сектор - министр
Бизнес 24 декабря 2018 15:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов"
Политика 20:51
Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Microsoft (ФОТО
Политика 20:51
Все страницы в соцсетях, созданные от имени начальника Службы госбезопасности Азербайджана, - фейковые
Общество 20:43
Помпео заявил, что до денуклеаризации Корейского полуострова еще много работы
США 20:29
Президент ПА ОБСЕ приветствует прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова
Политика 20:29
Ягланд признался в бездействии Совета Европы в решении проблемы азербайджанских беженцев
Нагорно-карабахский конфликт 20:20
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сферах экономики и образования (ФОТО)
Политика 20:12
В региональных управлениях культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения
Общество 20:01
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с гендиректором компании Total (ФОТО)
Политика 19:55