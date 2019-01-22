В Азербайджане начнется производство биодизеля

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется производство биодизельного топлива. Об этом, как передает во вторник Trend, на расширенном заседании коллегии министерства экономики Азербайджана сказал глава ведомства Шахин Мустафаев.

Министр отметил, что соответствующее предприятие уже стало резидентом Балаханского промышленного парка. Компания будет осуществлять производство биодизеля за счет повторной переработки использованных шин.

Планируемый объем инвестиций, как ожидается, составит три миллиона манатов. На предприятии будет создано 20 новых рабочих места.

Мустафаев отметил, что в настоящее время в промышленном парке зарегистрированы 14 резидентов, которые вложили в свои предприятия 37,3 миллиона манатов. Из 14 предприятий в настоящее время в промпарке начали действовать семь. Совокупный штат сотрудников этих предприятий составляет 400 человек. За счет реализации новых проектов их число будет доведено до 650.

Министр также добавил, что в связи с ростом числа резидентов территория промпарка была расширена на 1,3 гектара и сейчас составляет 8,3 гектара.

Отметим, что Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в конце 2011 года. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от платы различных налогов и таможенных пошлин.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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