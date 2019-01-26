Доля готовой одежды в узбекском экспорте текстиля выросла вдвое

БАКУ/Trend/ - В 2018 году Узбекистан увеличил экспорт текстильной продукции на 41,4 процента по сравнению с предыдущим годом до 1,6 миллиарда долларов против роста на 22,8 процента по итогам 2017 года, сообщает Trend со ссылкой на NUZ.

В управлении статистики внешнеэкономической деятельности и торговли Госкомстата страны сообщили, что наибольшие объемы продаж зарубежным партнерам пришлись по итогам прошлого года на хлопчатобумажную пряжу, экспорт которой вырос на 15,1 процента до 726,7 миллиона долларов и готовую одежду с ростом в 2,2 раза до 585,7 миллиона долларов.

Если доля хлопчатобумажной пряжи в общей структуре узбекского экспорта текстильной продукции выросла с 43,8 процента в 2017 году до 45,3 процента по итогам 2018 года, то готовой одежды, соответственно, с 18,6 до 38,5 процента или более чем в два раза.

Экспорт трикотажного полотна вырос в 1,3 раза до 65,5 миллиона долларов, хлопчатобумажных тканей на 21,9 процента до 65,6 миллиона долларов, шелка на 61,5 процента до 49,9 миллиона долларов, а экспорт ковров снизился на 9,9 процента до 31 миллиона долларов.

Продажи текстильной продукции в Россию увеличились на 25 процентов до 639,6 миллиона долларов, Китай на 50,6 процента до 326,7 миллиона долларов, Казахстан в 3,3 раза до 151,1 миллиона долларов, Кыргызстан в 2,8 раза до 150,1 миллиона долларов, Турцию на 9,8 процента до 120,1 миллиона долларов.

Напомним, что в декабре 2016 года в Узбекистане была принята программа по развитию текстильной отрасли страны на 2017-2019 годы, предусматривающая реализацию 132 инвестиционных проекта стоимостью 2,2 миллиарда долларов.

В январе 2018 года вышло постановление правительства «О мерах по внедрению современных форм хлопково-текстильных производств», направленное на увеличение переработки хлопкового волокна с 44 до 70 процентов к 2020 году.

Производство хлопкового волокна в Узбекистане уменьшилось в 2018 году в натуральном выражении на 14,1 процента до 818,4 тысячи тонн, экспорт – в стоимостном исчислении на 53,4 процента до 222,1 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году урожай хлопка из-за снижения посевных площадей уменьшился на 20,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 2,3 миллиона тонн, из которых 50 процентов было реализовано государством.

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