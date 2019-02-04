Какие отрасли экономики Таджикистана наиболее перспективны для инвестиций?

БАКУ /Trend/ - Правительство Таджикистана для привлечения инвестиций выделило семь перспективных отраслей экономики, среди которых - гидроэнергетика, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, горнорудная и химическая промышленность, легкая промышленность, транспорт, финансовый сектор и туризм. Об этом передает Trend со ссылкой на Государственное унитарное предприятие "Таджинвест".

С целью создания благоприятной инвестиционной среды, а также привлечения инвестиций в Таджикистан законодательными и нормативно-правовыми актами предусмотрено более 70 инвестиционных стимулов. Инвестиционные стимулы подразделяются на фискальные (такие как налоговые льготы) и нефискальные (такие как гранты, льготные кредиты, меры для улучшения бизнес-среды).

В частности, ввоз техники сельскохозяйственного назначения освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин. Деятельность, связанная с поставкой или экспортом хлопка-волокна,

хлопковой пряжи и хлопка-сырца освобождаются от уплаты НДС. Ввоз товаров для собственных нужд вновь созданными предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию, освобождается от таких налогов как: НДС по нулевой ставке, от уплаты налога на прибыль,

налога на недвижимое имущество до 12 лет. Налог на добавленную стоимость устанавливается по ставке 10 процентов на ввоз пшеницы, поставку пшеницы и конечный результат ее переработки (мука или отруби).

Птицеводческие товары и предприятия, занятые производством комбинированных кормов для птиц и животных, и функционирующие с привлечением иностранного капитала в размере не менее 16 миллионов долларов США, освобождаются сроком до 12 лет от уплаты: НДС, налога на прибыль, налога с пользователей автомобильных дорог, налога на недвижимое имущество, таможенных пошлин при ввозе товаров для нужд предприятий.

Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными предприятиями, занятыми промышленной переработкой кожи, шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сырья в конечную

продукцию освобождается сроком до 5 лет от уплаты: таможенных пошлин, НДС, налога на прибыль.

Предприятия, занятые полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию, освобождаются сроком до 12 лет от уплаты: налога на прибыль, налога на недвижимое имущество, таможенных пошлин при ввозе товаров для собственных нужд предприятия. Поставка, в том числе на экспорт, следующих товаров освобождается

от налога на добавленную стоимость:

- драгоценные металлы и драгоценные камни;

-ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

-первичный алюминий;

-концентраты металлов;

-товарная руды;

-лом черных и цветных металлов;

-другие металлы, производимые в Республике Таджикистан.

Ввоз производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий, для создания полного производственного цикла освобождаются от уплаты: таможенной пошлины, НДС.

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины применяется при импорте товаров, происходящих из государств-членов Евразийского экономического сообщества и Украины. Пониженная ставка ввозной таможенной пошлины в размере пятидесяти процентов от утвержденных ставок действует при ввозе товаров, происходящих из наименее развитых стран.

Кроме того, при строительстве гидроэлектростанции инвестор и генеральный подрядчик полностью или частично освобождаются от уплаты: НДС, налога пользователей автомобильных дорог, налога на прибыль (налога, уплачиваемого по упрощённой системе), налога на транспортные средства, налога на недвижимое имущество, социального налога в отношении иностранных граждан, непосредственно занятых строительством ГЭС. Ввоз товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся особо важными объектами, освобождается от уплаты таможенных пошлин.

При строительстве гидроэлектростанции инвестор и генеральный подрядчик также полностью или частично освобождаются от уплаты государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии негосударственных ценных бумаг, осуществленных в связи со строительством гидроэлектростанции.

Что касается сферы туризма, то вновь созданные предприятия, осуществляющие деятельность

в этой области, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на 5 лет. Ввоз оборудования и строительных материалов для туристических объектов освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Деятельность субъектов рынка ценных бумаг в Таджикистане освобождается от уплаты налога на прибыль и НДС сроком на 5 лет. Инвесторы, получающие доходы от обращения ценных бумаг на фондовой бирже Таджикистана, освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на дивиденды сроком на 5 лет.

Ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских инструментов освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Как отмечает "Таджинвест", законодательство Таджикистана гарантирует равные права как отечественным, так и иностранным инвесторам, а также защищает их имущество от национализации и реквизиции. Инвесторы имеют открытый доступ к реальным секторам экономики, а также имеют право осуществлять разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов Республики Таджикистан.

Более того, инвесторам гарантируется право свободного перевода за рубеж доходов и заработной платы в иностранной валюте, полученных законным путём от инвестиций и производственной деятельности. В случае если последующее законодательство Республики Таджикистан приведёт к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность инвестора, то в течение десяти лет им даётся гарантия применения законодательства, действовавшего на момент регистрации предприятия.

При осуществлении реинвестирования инвесторы в полном объеме пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными законодательством Республики Таджикистан.

Инвестиционное соглашение может предусматривать специальный режим реализации инвестиционного проекта и предоставлять инвестору определенные льготы, не предусмотренные законодательством Таджикистана. Правительство страны гарантирует соблюдение и исполнение положений инвестиционного соглашения всеми государственными органами, ответственными за реализацию инвестиционного соглашения.

Одним из эффективных стимулов для привлечения инвестиций является создание и функционирование свободных экономических зон, считает "Таджинвест". С целью обеспечения благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и поддержки частного сектора, в Таджикистане были созданы четыре свободные экономические зоны: СЭЗ "Дангара", общей площадью 521 га (Хатлонская область),

СЭЗ "Сугд", общей площадью 320 га (Согдийская область), СЭЗ "Пяндж", общей площадью 401 га (Хатлонская область) и СЭЗ "Ишкошим", общей площадью 200 га (ГБАО).

В настоящее время в свободных экономических зонах функционирует около 70 субъектов, которые освобождены от всех видов налогообложения, за исключением подоходного и социального налогов. За время деятельности свободных экономических зон в экономику Таджикистана было привлечено 160 миллионов долларов инвестиций.

Что касается преференций, то в соответствии с законодательством республики, ввоз на территорию свободных экономических зон производственного и строительного оборудования осуществляется без взимания таможенных пошлин и налогов. При вывозе с территории свободной экономической зоны

товаров за пределы Республики Таджикистан не взимаются налоги и таможенные пошлины и не применяются запреты и ограничения экономического характера. Ввоз отечественных и иностранных товаров освобождаются от уплаты акциза. Ежегодная аренда за один квадратный метр земельного участка составляет один доллар США.

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