Азербайджан и Россия активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество - министр

12 марта 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами и активно наращивают двустороннее сотрудничество, в том числе и торгово-экономическое.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на бизнес-семинаре "Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка".

По словам министра, до сегодняшнего дня Россия инвестировала в экономику Азербайджана около 4,2 миллиарда долларов, а Азербайджан в экономику РФ - свыше одного миллиарда долларов. Товарооборот между странами за год вырос на 20 процентов, составив 2,55 миллиарда долларов.

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