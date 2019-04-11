Пакистан может открыть прямой рейс Исламабад-Баку

11 апреля 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пакистан рассматривает возможность открытия прямого рейса Исламабад-Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на азербайджано-турецко-пакистанском форуме в Баку.

"Это поспособствует развитию туризма и увеличению туристического потока в обеих странах", - сказал посол.

В свою очередь, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (TÜMSİAD) Яшар Доган отметил, что братство между тремя странами имеет исторические корни. Он добавил, что объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет 30 миллиардов долларов.

Доган также отметил важную роль малого и среднего предпринимательства в экономике каждой страны. По его мнению, необходимо сделать все возможное для развития предпринимательства между странами.

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