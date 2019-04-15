AzerGold и ОО "Региональное Развитие" организовали тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 11 по 14 апреля 2019 года Комитетом корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold” совместно с Общественным объединением «Региональное Развитие» Фонда Гейдара Алиева был организован тренинг для фермеров на тему «Адаптация индивидуальных аграрных хозяйств к климатическим изменениям», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Выступивший на открытии мероприятия председатель правления ЗАО “AzerGold”

Закир Ибрагимов рассказал об осуществлении на национальном уровне Глобальных целей устойчивого развития 2030, разработанных по инициативе ООН и объеденивших вокруг этой цели 193 страны, а также отметил реализуемые в Азербайджане в данном направлении государственные программы. Назвав образцом инициативы и проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в направлении охраны окружающей среды, устойчивого развития предпринимательства и других сфер, З. Ибрагимов также рассказал об осуществляемых ЗАО “AzerGold” проектах корпортивной социальной ответственности.

Директор департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, заместитель министра Экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев, заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов также выступили с речью на мероприятии, затронули вопросы климатических изменений и рассказали об осуществляемых в данном направлении работах.

Отметим, что в рамках четырехдневного тренинга около 50 предпринимателей из экономических районов Гянджа-Газах, Аран, Ленкорань и Нахичевань получили практические знания для рационального использования природных ресурсов в условиях климатических изменений, инновациях в сельском хозяйстве, предусмотренных законодательством льготах для хозяйств в регионах, подвергшихся климатическим изменениям. По итогам интерактивного тренинга, прошедшего в условиях обсуждений и обмена мнениями, участникам были вручены соответствующие сертификаты.

Основной целью проведения такого рода тренинга, собравшего в качестве инструкторов представителей государственных, научных и образовательных учреждений и независимых экспертов, является поддержка адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения социального благосостояния в регионах, внесение тем самым собственного вклада в достижение Глобальных целей устойчивого развития 2030.

Напомним, что Азербайджан подключился к Парижскому соглашению о климатических изменениях Организации Объединенных Наций 26 октября 2016-го года и в данном направлении в стране осуществляется ряд систематических мероприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.