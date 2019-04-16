Стенд Азербайджана объявлен победителем на международной выставке транспортно-логистических услуг в Москве (ФОТО)

16 апреля 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве начала работу 24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia-2019.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в рамках выставки, которая продолжится с 15 по 17 апреля, свыше 395 компаний из 27 стран представляют свои услуги по перевозке грузов различными видами транспорта, управлению грузопотоком в портах и терминалах, а также перевозке негабаритных грузов.

Впервые на выставке функционирует национальный павильон Азербайджана.

В занимающем 120 квадратных метров павильоне размещены стенды ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) и Бакинского международного морского торгового порта.

Представители всех трех компаний проинформировали гостей выставки о транзитных возможностях Азербайджана, железнодорожном, морском транспорте, потенциале морских портов, международных транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан, а также преимуществах железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Национальный павильон Азербайджана привлек внимание представителей СМИ.

В интервью журналистам заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов сказал, что в последние годы в Азербайджане были реализованы важные проекты по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и расширению транзитных возможностей страны. Результатом целенаправленных реформ в сфере транспорта стало превращение Азербайджана в региональный хаб в сфере международных грузоперевозках.

Отметим, что в первый день работы выставку посетили свыше 16 тысяч человек.

Стенды организаций, представляющих Азербайджан, вызвали особый интерес. Стенды азербайджанских компаний особо отличаются от других, как с визуальной точки зрения, так и по полноте информации.

Наблюдатели отмечают повышенный интерес посетителей и компаний, участвующих в выставке, к транспортному сектору Азербайджана по сравнению с предыдущими годами.

В рамках выставки были проведены и двусторонние встречи с представителями компаний разных стран мира, проведен обмен мнениями по конкретным вопросам, и достигнуты предварительные договоренности об установлении деловых отношений.

Накануне также состоялся гала-вечер для представителей компаний, участвующих в работе выставки.

Национальный стенд Азербайджана был объявлен победителем в номинации «Лучшая национальная экспозиция».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рахмон назвал стратегическое партнерство с РФ бесспорным приоритетом политики Таджикистана
Центральная Азия 18:01
Иностранные инвестиции в Казахстан выросли
Бизнес 17:59
Крупная казахстанская компания участвует в ж/д проекте в Словакии
Бизнес 14:58
Азербайджанский танцор стал Кремлевской звездой (ФОТО)
Культура 14:06
Казахстан надеется на реализацию совместных проектов со странами "каспийской пятерки"
Азербайджан 12:28
В Казахстане проходит II заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия
Политика 10:39
Лента новостей
ОБСЕ обсудил в Ашхабаде проект транспортного коридора из Афганистана в Турцию через Азербайджан
Туркменистан 21:47
Все картины собора Нотр-Дам перевезут в Лувр 19 апреля
Европа 21:40
Азербайджан и Беларусь начинают совместное производство тракторов в Турции (ФОТО)
Бизнес 21:33
Оглашены сроки начала работы новой страховой компании в Азербайджане
Бизнес 21:28
Казахстан увеличил производство автобусов почти на 600%
Бизнес 21:23
В Баку прошла конференция на тему “Религиозно-идеологическая безопасность и медиа” (ФОТО)
Политика 21:20
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявляет тендер на строительство топливораздаточного пункта
Тендеры 21:19
Российское рейтинговое агентство ожидает уверенный рост экономики Азербайджана на ближайшие два года
Бизнес 21:19
Азербайджанские депутаты побывали в Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Общество 20:45