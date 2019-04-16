Стенд Азербайджана объявлен победителем на международной выставке транспортно-логистических услуг в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Москве начала работу 24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia-2019.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в рамках выставки, которая продолжится с 15 по 17 апреля, свыше 395 компаний из 27 стран представляют свои услуги по перевозке грузов различными видами транспорта, управлению грузопотоком в портах и терминалах, а также перевозке негабаритных грузов.

Впервые на выставке функционирует национальный павильон Азербайджана.

В занимающем 120 квадратных метров павильоне размещены стенды ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) и Бакинского международного морского торгового порта.

Представители всех трех компаний проинформировали гостей выставки о транзитных возможностях Азербайджана, железнодорожном, морском транспорте, потенциале морских портов, международных транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан, а также преимуществах железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Национальный павильон Азербайджана привлек внимание представителей СМИ.

В интервью журналистам заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Игбал Гусейнов сказал, что в последние годы в Азербайджане были реализованы важные проекты по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и расширению транзитных возможностей страны. Результатом целенаправленных реформ в сфере транспорта стало превращение Азербайджана в региональный хаб в сфере международных грузоперевозках.

Отметим, что в первый день работы выставку посетили свыше 16 тысяч человек.

Стенды организаций, представляющих Азербайджан, вызвали особый интерес. Стенды азербайджанских компаний особо отличаются от других, как с визуальной точки зрения, так и по полноте информации.

Наблюдатели отмечают повышенный интерес посетителей и компаний, участвующих в выставке, к транспортному сектору Азербайджана по сравнению с предыдущими годами.

В рамках выставки были проведены и двусторонние встречи с представителями компаний разных стран мира, проведен обмен мнениями по конкретным вопросам, и достигнуты предварительные договоренности об установлении деловых отношений.

Накануне также состоялся гала-вечер для представителей компаний, участвующих в работе выставки.

Национальный стенд Азербайджана был объявлен победителем в номинации «Лучшая национальная экспозиция».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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