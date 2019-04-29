У Азербайджана и Хорватии имеется потенциал для роста взаимного товарооборота - вице-премьер

29 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Хорватия обладают потенциалом для увеличения взаимного товарооборота.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

«Азербайджан и Хорватия в ближайшем будущем планируют провести бизнес-форум в Загребе. Мы также создали совместную Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. Заседание в рамках этого форума также пройдет до конца текущего, или в начале будущего года», - сказала Пейчинович-Бурич.

Вице-премьер также выразила поддержку переговорам между ЕС и Азербайджаном по новому соглашению.

«Хорватия как страна государство-член ЕС всячески поддерживает это соглашение. Переговоры находятся на последнем этапе», - добавила Пейчинович-Бурич.

Вице-премьер отметила, что Азербайджан является очень важным элементом программы «Восточного партнерства».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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