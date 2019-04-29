Избрание Азербайджана руководителем Европейского региона ВТАО - результат успешной политики Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Избрание Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона является результатом успешной политикой Президента Ильхама Алиева.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев на пресс-конференции в Баку.

"В Европейский регион входят 53 страны, и Азербайджан будет председательствовать в данном регионе", - сказал он.

По словам зампредседателя, страна будет руководить Европейским регионом в течение двух лет.

"Проводимые под руководством Президента Азербайджана реформы в таможенной системе, как и во всех сферах, носят комплексный характер", - отметил Бабаев.

Он подчеркнул, что проведение в Азербайджане таких мероприятий, как ежегодная ассамблея и конференция Международной ассоциации экономических операторов по таможне и логистике, 36-ая Международная конференция по борьбе с наркотиками свидетельствует об авторитете таможенных органов Азербайджана на международной арене.

Бабаев также отметил важность запланированной на июнь текущего года международной конференции в сфере информационных технологий, которая также будет проведена в Баку.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.