Орхан Мамедов: Создание Домов МСБ расширит круг оказываемых бизнесу услуг (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:57)

БАКУ /Trend/ - Создание Домов малого и среднего бизнеса (МСБ) расширит круг оказываемых бизнесу услуг.

Об этом в ходе презентации проекта «Дом МСБ» сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, сообщает в среду Trend.

«Ранее было проведено первое собрание Координационной группы, действующей при Агентстве развития малого и среднего бизнеса, и состоящей из полномочных представителей госструктур. Были проведены плодотворные обсуждения, выдвинуты предложения по повышению эффективности в сфере координации политики развития МСБ, а также предстоящим задачам в сфере создания Домов МСБ. Считаю, что совместное сотрудничество в рамках такого формата внесет значительный вклад в реализацию курса реформ Президента Ильхама Алиева», - сказал Мамедов.

По словам председателя Агентства, развитие сектора МСБ стало отдельным направлением государственной политики по развитию современной экономики, которому придается особое значение: «Развитие этого сектора в стране, демонстрирующей тенденцию устойчивого развития, всегда было в центре внимания стратегии развития, осуществляемой под руководством главы государства, и в рамках принятых за прошлые годы Госпрограмм были осуществлены системные меры. В результате таких важных мер как создание правовой базы развития предпринимательства и применение современных организационных моделей поддержки этой работы, достигнуты значимые результаты, частный сектор занял важную позицию в развитии ненефтяного сектора, занятости, во внешней торговле. Роль предпринимателей в обществе выросла, они стали активной поддерживающей силой курса экономических реформ».

Мамедов подчеркнул, что в сфере роста сектора малого и среднего бизнеса в экономике страны существует большой потенциал: «Следует учесть, что приоритеты устойчивого развития выдвинули перед этой сферой новые требования. Создание Агентства по развитию МСБ и документы, подписанные главой государства по обеспечению его деятельности, являются еще одним показателем внимания, оказываемого этой сфере, и охватывают вопросы, которые приведут к коренным переменам в развитии сектора МСБ. Миссия Агентства заключается в повышении эффективности системы регулирования МСБ, обеспечении многочисленных механизмов поддержки удобного выхода к ним предпринимателей, устойчивого развития этого сектора на основании защиты интересов субъектов бизнеса. Главная задача Агентства – превратить структуру в носителя такой важной миссии как друг предпринимателя. Несмотря на небольшой срок со дня создания, Агентство осуществило важные меры, направленные на реализацию этой миссии, выполнение важных поручений главы государства, приступило к реализации ряда стратегических проектов».

Председатель правления добавил, что новый законопроект «О развитии малого и среднего бизнеса», подготовленного по укреплению законодательной базы развития малого и среднего бизнеса, стало важной инициативой с точки зрения создания правовых основ этого сектора на первом этапе».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.