FAO положительно оценивает деятельность Азербайджана в области продовольственной безопасности

2 мая 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане нет проблем в сфере продовольственной безопасности благодаря усилиям правительства, сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мелек Чакмак.

«Тем не менее, существует необходимость в контроле над сферой производства продовольствия. Основная задача состоит в том, чтобы сделать сельское хозяйство в Азербайджане более конкурентоспособным и устойчивым, особенно с учетом угроз изменения климата. Поэтому нам необходимо сосредоточиться на повышении производительности, устойчивом управлении лесными и водными ресурсами в ближайшие годы», - сказала Чакмак.

Далее руководитель офиса отметила, что FAO имеет прекрасные партнерские отношения с правительством Азербайджана, которое неуклонно растет в течение последних двух десятилетий.

«Программа партнерства между FAO и Азербайджаном (2016–2020 годы) является показателем приверженности правительства Азербайджана развитию устойчивого сельского хозяйства во всех регионах страны. FAO также сотрудничает с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в обеспечении устойчивого управления лесными и рыбными ресурсами в Азербайджане», - отметила Чакмак.

Далее руководитель офиса отметила, что совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана ведутся работы по созданию законодательной базы и укреплению структуры и деятельности Агентства.

В целом, можно сказать, что помощь FAO Азербайджану в области устойчивого сельского хозяйства и предприятий по производству продуктов питания способствует достижению целей устойчивого развития.

«А также наше партнерство с Азербайджаном служит образцом устойчивой поддержки FAO во всем мире», - сказала Чакмак.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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