В марте в Турции сократилось число транспортных средств

2 мая 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам марта 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 37,9 процента по сравнению с аналогичным месяцам 2018 года, и составило 22, 972 миллиона единиц.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,2 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,1 процентов, тракторов – 8,2 процента, а 7,1 процента приходится на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 16,1 процентов используемых в марте 2019 года транспортных средств приходится на долю компании Renault, 12,3 на долю Fiat, 11 на долю Volkswagen, 4,3 процента на Peugeot, 6,2 процента на долю Honda.

Остальные 66,2 процентов пришлось на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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