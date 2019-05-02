PASHA Bank и Turkish Airlines презентовали совместный продукт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank, крупнейший корпоративный банк Азербайджана, представил совместно авиакопанией Turkish Airlines карту Miles&Smiles, сообщает Trend.

Сегодня в ходе презентации продукта в Баку стороны подписали соглашение о сотрудничестве. На презентации были представлены две карты: Miles&Smiles Master Card Black и Miles&Smiles Master Card Elite.

Совместный ко-брендинговый продукт позволит клиентам копить мили и обменивать их на билеты для перелетов в 308 направлений с помощью авиакомпании Turkish Airlines. В то же время Miles&Smiles исполняет роль дебетовой карты.

Мили можно будет копить не только при осуществлении покупок внутри стрпны, но и за ее пределами. . Кроме того, клиенты также смогут заработать дополнительные баллы при оплате картой PASHA Bank Miles&Smiles в партнерской сети банка. С помощью карты Miles&Smiles клиенты банка смогут получить скидки до 35 процентов на бронирование отелей, прокат автомобилей, отдых, покупки и другие услуги.

Владельцы карт Miles&Smiles PASHA Bank имеют возможность воспользоваться услугами консьерж-сервиса (call и Chatbot), находиться в VIP-залах ожидания во всех аэропортах мира, получать туристическую страховку и другие преимущества.

Стоимость карты Miles&Smiles Master Card Black составляет 250 манатов, а карта Miles&Smiles Master Card Black Elite будет стоить 600 манатов.

Далее была презентована система накопления экстрамилей. Накоплять мили будет возможно путем покупок товаров в торговых центрах. Осуществляя покупки в маркетах и магазинах одежды, оплачивая услуги страхования, в отелях, в сфере туризма, в ресторанах, владелец карты будет накапливать экстрамили. Во время оплаты с помощью карты Miles & Smiles Master Card Black за каждые два маната оплаты, будет начислен бонус в размере одной мили, а с помощью карты Miles & Smiles Master Card Elite бонус в размере одной мили за каждый манат.

Было отмечено, что для начала в текущем году будет выпущено до 10 тысяч карт. В дальнейшем число карт будет увеличено до 50 тысяч. Для полноценного использования данной карты, были достигнуты соглашения со множеством торговых партнёров.

По словам главного операционного директора и члена совета правления PASHA Bank Джалала Оруджова, это соглашение является важным событием в сотрудничестве между PASHA Bank и одной из крупнейших в мире авиакомпаний, создав широкие возможности для бизнеса для обеих сторон.

“Мы с гордостью представляем уникальный продукт, который мы создали в эксклюзивном партнерстве с Turkish Airlines. Хочу также отметить, что карта Miles & Smiles PASHA Bank предназначена не только для клиентов PASHA Bank, но и для всего населения. Платежи владельцев карты PASHA Bank Miles & Smiles сохранят для них особые возможности, так что наши уважаемые клиенты получат ряд услуг Turkish Airlines. Я считаю, что этот новый проект принесет пользу, как нашим клиентам, так и нашему банку, и, что не менее важно, благодаря стимулированию увеличения безналичных расчетов, он также пойдет во благо экономике нашей страны", - подытожил Оруджов.

Директор по маркетингу Turkish Airlines Ахмет Олмуштур сказал: “Сегодня, подписав столь важное партнерское соглашение с PASHA Bank, мы предоставляем жителям Азербайджана членскую платформу Miles & Smiles от Turkish Airlines. Данная платформа позволяет владельцам карт воспользоваться преимуществами, предлагаемыми Turkish Airlines. Мы считаем, что эта инициатива, которая имеет большое значение, будет очень полезна для двух сильных брендов двух братских стран и создаст прочную основу для более широкого партнерства”.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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