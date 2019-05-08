В прошлом году в Азербайджане зарегистрировно более 60 изобретений

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 64 патента на изобретение.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по интеллектуальной собственности. Из них 54 принадлежат местным юридическим лицам, а 10 - зарубежным. 15 из 16 патентов на полезную модель зарегистрированы местными юридическим лицами, один - иностранным.

Из 24 зарегистрированных патентов на промышленный образец 11 принадлежат национальным юридическим лицам, 13 - иностранным.

В соответствующем государственном реестре значится 1070 наименований товарных знаков, из которых 720 принадлежат местным физическим и юридическим лицам, а 350 - зарубежным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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