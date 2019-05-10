Обнародована дата визита в Казахстан директора-распорядителя МВФ

10 мая 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 16 мая посетит Казахстан для участия в работе Астанинского экономического форума и регионального "круглого стола" на тему «Меры экономической политики для инклюзивного роста», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

В работе "круглого стола" также примут участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, главы центральных банков и министры финансов стран Кавказа и Центральной Азии, Монголии и государств-членов Евразийского экономического союза, представители международных финансовых организаций и посольств, аккредитованных в столице Казахстана.

Также ожидается участие представителей стран, поддерживающих инициативы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.

В ходе мероприятия планируется обсуждение текущей экономической ситуации, а также вопросов принятия необходимых мер для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста стран региона.

Участники "круглого стола" обменяются мнениями по следующим вопросам: как укрепить финансовый сектор и изменить бизнес-модели банков для обеспечения достаточной доступности финансовых ресурсов; как улучшить деловой климат для стимулирования деятельности частного сектора, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест; как усовершенствовать систему управления и повысить административную эффективность государственных органов.

По завершении мероприятия состоится брифинг директора-распорядителя МВФ для представителей казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

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