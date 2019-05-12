Сколько предпринимателей в Азербайджане получили доступ к экспорту в США и другие страны?

12 мая 2019 08:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях расширения возможностей экспорта национальных товаров и продукции местного назначения за пределы Азербайджана Azexport впервые внедрил в стране сертификат свободной продажи, посредством которого азербайджанские предприниматели получили доступ к экспорту в США, Индонезию, Катар и в ряд других стран.

Об этом сообщил Trend в среду глава портала Azexport Заур Гардашев.

По его словам, в минувшем году Azexport выдал 300 сертификатов местным предпринимателям.

"К разработке данного документы мы приступили после того, как тщательно исследовали и изучили местный рынок, а также ситуацию на внешних рынках. Обладателями сертификата являются многие известные азербайджанские компании, действующие на территории страны и успешно осуществляющие экспортные операции за рубеж. В частности, это такие компании, как Azersun, Gazelli, ЗАО "Aznar", а также ряд других, менее известных компаний" - сказал Гардашев.

Глава Azexport отметил, что стоимость сертификатов составляет всего 20 манатов.

"Получателями сертификата являются производители пищевой продукции, косметики, оборудования и прочего. Данный документ подтверждает, что экспортируемая продукция имеет все необходимые в соответствии с законодательством Азербайджана документы для обращения на территории страны, и в настоящее время свободно реализуется на внутреннем рынке", - сказал Гардашев.

Он отметил, что продукция азербайджанских компаний-производителей, которым выдан сертификат, пользуется большим спросом на зарубежных рынках.

"Азербайджан является третьей страной в СНГ, предлагающей подобного типа сертификат. Предоставление сертификата свободной продажи открывает азербайджанским компаниям-экспортерам выход на рынки более чем 100 стран. Для получения сертификата свободной продажи компании должны обладать сертификатом, подтверждающим качество продукции, производимой в соответствии с международными стандартами, сертификатом соответствия и штрих-кодом (если таковой имеется)", - заявил собеседник агентства.

Глава Azexport отметил, что сертификат свободной продажи считается сравнительно новым контрольно-регулятивным механизмом в международной торговле, но, тем не менее, является обязательным документом во многих странах мира при экспортных операциях.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дочь азербайджанского героя Движения сопротивления Нидерландов побывала в Баку (ФОТО)
Общество 11 мая 20:24
Азербайджан сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 11 мая 16:28
Saipem организовала медицинскую эвакуацию 11 пострадавших в результате взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»
Энергетика 11 мая 16:01
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 11 мая 15:45
В Азербайджане значительно выросли атаки на инфосистемы госведомств
ИКТ 11 мая 15:15
Катар и Китай заинтересованы участвовать в проекте строительства ветряной электростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 11 мая 13:00
Лента новостей
В Литве началось голосование на президентских выборах
Европа 08:30
Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 08:20
Япония призвала КНР и Южную Корею снять продуктовое эмбарго, введенное из-за аварии на АЭС
Другие страны 07:20
Преемница Меркель не планирует занимать пост канцлера Германии до 2021 года
Европа 06:26
Цукерберг высказался против разделения Facebook
США 05:49
Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку
США 04:41
Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики
США 03:13
СМИ: умер кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Европа 02:43
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Другие страны 02:38