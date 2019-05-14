В Азербайджане острая нехватка специалистов в области сельхозстрахования - эксперт

14 мая 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аграрная отрасль должна соответствовать стандартам страхования. В этой отрасли существуют большие риски для страхования, сказал Trend специалист в сфере страхования Хаял Мамедханлы.

По его словам, применяемое в Азербайджане страхование в сельскохозяйственной сфере должно быть приведено в соответствие с мировой практикой.

"Еще в советское время сельскохозяйственное страхование было самым распространенным видом страхования. В настоящее время этой сферой занимается очень малое число страховых компаний. Такое страхование предлагают одна-две компании. У них есть некоторые предложения для фермеров, но этого очень мало”, - сказал Мамедханлы.

Эксперт отметил острую нехватку в Азербайджане специалистов в области сельскохозяйственного страхования.

“Ввиду дефицита специалистов в этой области страховые риски оцениваются неверно. На сегодня большинство фермерских хозяйств отстает с точки зрения стандартов. Опыт прошлого года показал, что часть скота, переданного фермерам, пала по причине недосмотра. То же самое в области растениеводства. Во многих случаях фермеры не соблюдают агротехнические правила. По этой причине аграрный сектор становится очень рискованным для страхования.
Страховые компании не проявляют к нему интереса”, - сказал Мамедханлы.

По словам эксперта, новая модель сельскохозяйственного страхования должна соответствовать мировым стандартам:

“В Азербайджане может быть применена модель, подобная той, что существует в Турции. Она заключается в том, что определенную часть страхового взноса платит фермер, а остальное - государство. Этим стимулируется отрасль. Но еще до применения страхования нужно постараться, чтобы фермерские хозяйства отвечали стандартам. К примеру, в растениеводстве - обработка химикатами, прополка, своевременный полив, а в животноводстве - условия содержания скота, своевременная вакцинация, нормальный выпас и другие условия должны соответствовать стандартам. Все это очень важно. В первую очередь, аграрная отрасль должна соответствовать стандартам”, - сказал Мамедханлы.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов)

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