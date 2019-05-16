Азербайджан приглашает чешские компании к созданию СП в сферах сельского хозяйства и энергетики

16 мая 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает чешские компании к созданию совместных предприятий в сферах сельского хозяйства, промышленности и энергетики.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг на азербайджано-чешском бизнес-форуме заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Сегодня существуют большие возможности для создания совместных предприятий между странами», - добавил замминистра.

Мамедов отметил, что в настоящее время в Азербайджане действует 26 компаний с чешским капиталом. Компании из Чехии инвестировали в экономику Азербайджана 33,5 миллиона долларов, азербайджанские инвестиции в Чехию составили 50 миллионов долларов.

«Чешские компании приняли участие в реализации проектов в Азербайджане общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Между нашими странами подписано больше 30 документов в различных сферах, в том числе в области поощрения инвестиций, избегания двойного налогообложения, а также в различных сегментах торговли, экономики и других», - сказал он.

Объем товарооборота между странами, добавил замминистра, в 2018 году превысил один миллиард долларов, что на 57 процентов больше показателя за 2017 год. Замминистра отметил, что более 88 процента товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан.

Мамедов отметил, что Азербайджан рассматривает Чехию в качестве одного из самых перспективных партнеров в Европе и рассчитывает на дальнейшее расширение и укрепление связей по многим направлениям двухстороннего сотрудничества.

(Автор: Матанат Насибова)

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