Глава МВФ: Сегодня Узбекистану нужно новое уравнение

17 мая 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард высказалась об условиях, которые приведут Узбекистан к процветанию, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на узбекские СМИ.

“К инновациям и процветанию Узбекистан приведут открытость в торговле и улучшение отношений с соседними странами”, - заявила Лагард.

В рамках своего первого визита в Узбекистан она выступила в Центробанке с докладом на тему "Реформы Узбекистана: новая формула для инклюзивного роста и сотрудничества".

На выступлении Кристин Лагард присутствовали представители министерств экономики и промышленности, финансов, инвестиций и внешней торговли, Госкомстата и Агентства по управлению государственными активами, а также сотрудники Центробанка и студенты.

"В свои лучшие времена Узбекистан был перекрестком экономических реформ, а в худшие — изолировал себя. Сегодня стране нужно новое уравнение. Если мы все сообща найдем решение, то приезжающие сюда будут думать не только о его истории, но и о процветающем будущем", — сказала Лагард.

Также, глава МВФ прокомментировала заявление фонда о необходимости большей независимости Центробанка Узбекистана.

“Центральный банк должен быть самостоятельным в определении целей денежно-кредитной политики, независимо от политической повестки дня”, - отметила Лагард.

Ранее исполнительный совет МВФ по итогам консультаций с Узбекистаном по статье IV Статей соглашения МВФ призвал власти обеспечить «большую независимость Центрального банка».

Напомним, что в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кристин Лагард провели встречу в Нью-Йорке. Стороны обсудили техподдержку фондом предпринятой в стране валютной реформы.

Еще одна встреча с узбекским лидером состоялась недавно — на форуме "Один пояс - один путь" в Китае. Тогда было отмечено тесное взаимодействие страны и фонда в сфере технического содействия по многим важным аспектам, в том числе по управлению государственными финансами, долгами, а также банковскому надзору и многим другим вопросам.

Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики и финансов Франции.

Она входит в рейтинг ста самых влиятельных женщин мира по итогам прошлого года по версии журнала Forbes.

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