МИД: Туркменистан и Венгрия подпишут два соглашения в области гражданской авиации и дорожного транспорта (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Венгрия подпишут два соглашения в области гражданской авиации и дорожного транспорта, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках его рабочего визита в Ашхабад.

«Мы на данный момент прорабатываем проекты двух соглашений в области гражданской авиации и дорожного транспорта, что будет стимулировать взаимосвязанность наших стран. Также продолжим обсуждать вопрос управления водными ресурсами. Венгерские технологии в этой области признаны передовыми, они хорошо зарекомендовали себя на международном уровне. Мы знаем, что в политике Туркменского государства водообеспечение занимает очень важное место, и в этой связи, намерены и далее поддерживать эффективную деятельность вашей страны в данном направлении, в том числе в вопросах улучшения систем орошения и управления водными ресурсами», - сказал Сийярто.

По словам главы МИД, Венгрия рассматривает Центральную Азию и, в частности, Туркменистан в качестве очень важной страны региона с точки зрения европейской безопасности.

«На встрече с туркменским лидером мы, в том числе, обсудили сотрудничество в области энергетики. Мы очень надеемся, что газовые ресурсы Туркменистана будут направлены в общий энергетический поток Центральной Европы», - сказал Сийярто.

Глава МИД отметил, что с президентом Туркменистана они также обсудили вопросы экономического взаимодействия, одной из форм которого может быть производство фармацевтической продукции, так как в Венгрии продуктивно работают государственные фармацевтические компании, являющиеся одними из самых крупных производителей на европейском рынке.

«Рассмотрели и вопросы региональной политики. Мы с уважением относимся к роли Туркменистана в укреплении региональной стабильности и безопасности. Приветствуем действия Туркменистана в плане борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией. Особого признания заслуживает вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в Афганистане. Мы рассмотрели эти вопросы в министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялся плодотворный и эффективный диалог. Например, детально обсудили такие региональные инициативы, как Совет тюркоязычных стран, где Венгрия является наблюдателем. И инициативу «Один пояс, один путь», в которой Венгрия является интегрированным партнером», - сказал Сийярто.

По словам главы МИД, конечно, в центре внимание были и возможности улучшения двустороннего экономического партнерства.

Сийярто отметил, что один из венгерских банков открыл кредитную линию в размере 46 миллионов долларов для финансирования прямых коммерческих начинаний и реализацию проектов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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