В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и переработчиков зерна

27 мая 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - В Азербайджане учреждено Общественное объединение «Ассоциация производителей и переработчиков зерна».

Об этом было сказано на мероприятии, посвященном учреждению этой структуры, сообщает в понедельник Trend.

Ассоциация создана по инициативе производителей и переработчиков зерна при поддержке министерств экономики, сельского хозяйства, а также Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что в стране функционирует около 30 ассоциаций, и министерство поддерживает лиц, работающих в сфере зерноводства: «В стране создано около 50 крупных фермерских хозяйств, 24 из которых выделено 162 миллиона манатов льготных кредитов».

В рамках мероприятия был принят устав Ассоциации.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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