В Азербайджане меняются правила выдачи субсидий фермерам

БАКУ /Trend/ - Со следующего года субсидии в связи с хлебопашеством в Азербайджане будут получать только фермеры, сеющие сертифицированные семена.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник отдела по общественным связям и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, министерство изменит правила выделения субсидий: "После утверждения правил, субсидии будут выдаваться только фермерам, использующим сертифицированные семена. В связи с этим уже идет разъяснительная работа. Суперэлитные семена пшеницы "Краснодарская- 99", завезенные в прошлом году по линии министерства сельского хозяйства, показали высокую урожайность. Очень хорошие урожаи были даже на неполивных землях".

Гусейнова также добавил, что главная задача, стоящая перед министерством - увеличить как среднюю урожайность, так и общую.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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