Страны ЕАЭС и Китай развивают взаимную торговлю

БАКУ /Trend/ - Парламент Казахстана утвердил законопроект между странами Евразийского экономического союза, одним из членов которого является Казахстан, и Китаем в рамках пленарного заседания Сената Казахстана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный портал inbusiness.kz

Законопроект был представлен министром национальной экономики Казахстана Русланом Даленовым.

По словам министра, данное соглашение создает условия для улучшения взаимной торговли между государствами–членами Евразийского экономического союза и Китаем.

Соглашение включает в себя вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Также предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях.

«Соглашение не предусматривает отмены и снижения пошлин во взаимной торговле, но оно позволяет упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле», – сказал Руслан Даленов.

Реализация законопроекта не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета, добавил он.

Министр напомнил, что Китай - один из самых важных торговых партнеров для Казахстана, и развитие договорной базы только укрепит торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Официальный курс на 30 мая составляет 380.95 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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