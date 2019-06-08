Узбекистан наладит выпуск недорогих автомобилей и мини-кроссоверов в ближайшие 5 лет

БАКУ/Trend/ - В ближайшие пять лет в Узбекистане основное внимание будет уделяться производству дешёвых автомобилей, ценой порядка 10 тысяч долларов, второе направление - выпуск мини-кроссоверов, цена на которые составит порядка 15 тысяч долларов, передает Trend со ссылкой на nuz.uz

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг на тему «Стратегия развития автомобильной промышленности в Узбекистане» с участием должностных лиц автомобильной отрасли республики. Как сообщается, в ходе мероприятия участников проинформировали относительно Концепции развития автомобильной промышленности Узбекистана, разработанной на период до 2030 года.

«Концепция в ближайшее время будет опубликована на интернет-портале для рассмотрения и обсуждения, - сказал начальник дирекции стратегического планирования АО «Узавтосаноат» Рустам Кaдиров. - Документ охватывает два перспективных направления: в ближайшие пять лет основное внимание будет уделяться производству дешёвых автомобилей по цене около 10 тысяч долларов США. Мы прогнозируем на них высокий спрос. Также мировой опыт показывает, что популярностью из года в год пользуются кроссоверы — машины повышенной проходимости. Исходя из этого, второе направление — выпуск мини-кроссоверов, цена на которые составит порядка 15 тысяч долларов США».

Должностные лица «Узавтосаноат» заявили, что к концу текущего года планируется наладить выпуск автомобилей премиального сегмента: кроссовера Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer и семейного кроссовера Chevrolet Traverse. Объём производства будет зависеть исключительно от спроса, так как количество людей, которые могут себе позволить такой автомобиль невелико. На настоящий момент производство машин премиум-класса не составляет даже 10 процентов от всего производства автоконцерна.

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