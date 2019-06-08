Орешкин: Азербайджан и Россия нацелены выйти за пределы обычной торговли

8 июня 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Россия видит значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений с Азербайджаном, заявили участники делового завтрака, который состоялся в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, сообщает Trend со ссылкой на видеоматериалы форума.

Как отметили в ходе обсуждений, товарооборот между двумя странами вырос почти на 14 процентов и достиг 2,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года.

Россия инвестировала в Азербайджан свыше четырех миллиардов долларов, Азербайджан в свою очередь – более одного миллиарда долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов.

Как отметил в своем выступлении министр экономики России Максим Орешкин, между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. По мнению Орешкина, это свидетельствует о взаимосвязи бизнеса и людей.

«Если в 2018 году мы с моим коллегой, министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым обсуждали в основном устранение барьеров в обычной торговле, то сегодня мы говорим о комплексных вещах», - отметил Орешкин.

В частности, обсуждаются сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее.

По мнению российского министра, имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию. «На российском рынке все еще очень много продуктов из таких стран, как, например, Турция и Китай. Это упущенные возможности азербайджанского бизнеса», – заявил Орешкин. Поэтому задача двух министерств показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки.

Как отметил российский министр, осенью запланировано проведение десятого двустороннего регионального форума, которые состоится в России. Он может стать стать площадкой для дальнейших двусторонних обсуждений и налаживания связей по поставкам сельскохозяйственной продукции.

«Для Азербайджана помимо наращивания несырьевого экспорта, это также хорошее решения для создания рабочих мест в сельских регионах», - считает Орешкин.

Как заявил уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, скоро в Баку откроется новый фармацевтический завод российской компании «Р-Фарм». Завод уже полностью готов, ведутся последние работы по его вводу в строй.

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