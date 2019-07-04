В Азербайджан прибудет еще один контейнерный поезд из Китая

БАКУ/Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджан прибудет еще один поезд с контейнерами из Китая.

Железнодорожный состав, отправленный из китайского города Циань, везет 45- футовые и 40-футовые контейнеры, общим числом 36 единиц, в четверг сообщает Тrend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Контейнеры уже достигли порта Актау в Казахстане и будут переправлены в Алятский порт фидерным судном "Туркестан".

Проект осуществляется в рамках сотрудничества по организации движения контейнерных поездов по Международному транскаспийскому транспортному маршруту, достигнутого на втором форуме "Один пояс, один путь", между дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "АЖД Контейнер" и китайской компанией "Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd". Проект предусматривает в 2019 году 30 контейнерных поезда (2460TEU).

Соглашение, в том числе, способствует расширению сферы деятельности Бакинского международного торгового морского порта, как транспортного узла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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