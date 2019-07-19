В Хачмазе введен в эксплуатацию завод по переработке зерна

БАКУ /Trend/ - В Хачмазе Государственным зерновым фондом был запущен новый завод по обработке зерна. Как сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на министерство сельского хозяйства, семеноперерабатывающее предприятие способно обрабатывать до пяти тонн зерна в час. Территория завода общей площадью в 1,1 гектара состоит из офисного здания, центра очистки зерна и складского помещения.

На заводе имеется современная лаборатория для экспертизы качества и урожайности зерна и 60-тонные весы для определения веса, поступающего на переработку или хранение. Для того, чтобы фермеры могли наблюдать за процессом в режиме онлайн, в отделах обработки, упаковки и лаборатории завода были установлены камеры высокого разрешения.

Основным преимуществом завода, по заявлению минсельхоза, является низкая стоимость обработки зерна.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Хазар Ахундов)

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