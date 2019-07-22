Роскосмос и Казахстан нацелены на развитие жилого центра космодрома Байконур

22 июля 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с "Роскосмос" и мероприятия, направленные на развитие города Байконыр, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

Обсуждение состоялось в рамках рабочей поездки акима Кызылординской области Куанышбека Искакова в город Байконыр, где состоялась встреча с генеральным директором государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Стороны рассмотрели вопросы, инициированные областным акиматом для включения в повестку четвертого заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», которое состоится в конце июля в Москве. В их числе подписание долгосрочной Программы развития Байконыр, создание свободной экономической зоны на комплексе, приватизация жилья жителями города, упрощение порядка допуска в город, вопросы стандартов образования, а также уменьшения тарифов на коммунальные услуги.

Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились и впредь проводить подобные рабочие встречи для обсуждения и решения проблем комплекса.

Байконыр - город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур. Город и космодром вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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