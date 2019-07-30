EIB огласил общий объем кредитования для стран «Восточного партнерства» с 2007 года

БАКУ /Trend/ - Общий объем кредитования Европейского инвестиционного банка (EIB) для стран-членов программы «Восточного партнерства» составил 8,93 миллиарда евро с 2007 по 2018 годы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на EIB.

Согласно информации, в 2018 году объем кредитования EIB странам «Восточного партнерства» составил 632 миллиона евро по сравнению с 734 миллионами евро в 2017 году.

На поддержку инфраструктуры (транспорт, энергетика, водоснабжение) в 2018 году пришелся 61 процент объема кредитования, помощь частному сектору - 25 процентов, обрабатывающей промышленности - 9 процентов и сельскому хозяйству - 6 процентов, говорится в отчете банка.

Проекты, финансируемые EIB, способствовали достижению «20 результатов на 2020 год» в странах «Восточного партнерства», установленных Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей.

Отметим, что «Восточное партнерство» - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью Европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС. Участниками программы являются Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия, Беларусь и Армения.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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