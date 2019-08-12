Турция намерена увеличить доходы от туризма – министерство

12 августа 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Турция намерена увеличить доходы от туризма как минимум на 5,5 миллиарда долларов, сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

В прошлом году Турция планировала получить доходы от туризма в размере 29,5 миллиарда долларов и достигла этой цели.

" В 2019 году Турция планирует получить доходы от туризма в размере 35 миллиардов долларов", - сказали в министерстве.

Было подчеркнуто, что в 2019 году Турция планирует принять 51 миллион туристов.

Отметим, что в первом квартале 2019 года доходы Турции от туризма составили 4,6 миллиарда долларов, увеличившись на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
От общих доходов, полученных туристическим сектором в первом квартале, 80,3 процента приходятся на долю иностранных туристов. 19,7 процента доходов обеспечили проживающие за рубежом граждане Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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