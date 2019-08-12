Азербайджан и Иран намерены развивать связи в сфере страхования

12 августа 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран намерены развивать связи в сфере страхования, а также планируют создать совместный инвестиционный фонд. Об этом сказал министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпесенд, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на иранские СМИ.

По словам Дежпесенда, расширение связей между двумя странами в страховом секторе поможет гражданам и компаниям создавать свой бизнес. Государства в свою очередь будут гарантировать неприкосновенность их недвижимости и финансов, что увеличит объем взаимных инвестиций.

Иранские компании расширяют свою деятельность в Азербайджане, включая сферы промышленности, строительства, услуг, связи, торговли, транспорта и сельского хозяйства, благодаря благоприятной деловой среде в стране. Имеется огромный потенциал в расширении сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и других областях. Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана и Ирана являются транспорт и транзит, и в частности, развитие международного транспортного коридора Север-Юг.

Как отметил министр, продолжается строительство железной дороги Казвин - Решт - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), являющейся основным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг. Участок дороги Казвин-Решт уже сдан в эксплуатацию, а работы на Решт-Астара продолжаются. Строительство дороги Решт-Астара будет завершено в ближайшие два года, и железнодорожные системы Ирана и Азербайджана будут объединены. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития ненефтяного сектора в обеих странах.

Также Дежпесенд отметил, что обсуждается создание совместного международного инвестиционного фонда.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новруз Мамедов: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном
Политика 13:09
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза
Бизнес 12:50
В Турции задержаны более 30 нелегалов из Ирана и Афганистана
Турция 10:43
По случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (ФОТО)
Общество 09:36
В Иране девять человек отравились канализационным газом
Иран 09:17
Германская инвестиционная корпорация планирует расширить портфель в Азербайджане
Финансы 08:00
Лента новостей
Eni завершит установку ветровых турбин по проекту в Актюбинской области зимой
Энергетика 13:17
Новруз Мамедов: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном
Политика 13:09
Поднимаются тарифы на водоснабжение в Ташкенте
Бизнес 12:53
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза
Бизнес 12:50
Азербайджанские школьники ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга (ФОТО)
Социум 12:49
В России запустят продажи авто казахстанской сборки
Бизнес 12:43
Азербайджан добился больших успехов благодаря проведенным реформам - депутат
Политика 12:37
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество 12:27
Поставки второй партии компонентов С-400 начнутся в августе-сентябре – Минобороны Турции
Турция 12:19