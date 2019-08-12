Поднимаются тарифы на водоснабжение в Ташкенте

12 августа 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприятие водоснабжения «Сувсоз» объявило о повышении тарифов на холодную воду в столице Узбекистана Ташкенте с 24 августа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу «Сувсоз».

Напомним, что согласно решению хокима Ташкента от второго апреля, с 2019 года продлено действие специальной надбавки к тарифам за услуги питьевого водоснабжения, установленной решением хокима 12 января 2018 года в размере 100 сумов за кубометр, а за услуги канализации установлена специальная надбавка в размере 100 сумов за кубометр.

Таким образом, вода с учетом надбавки будет стоить 410 сумов, или 0,047 доллара за кубометр (вместо нынешних 280 сумов и 100 сумов надбавки), а водоотведение (канализация) – 350 сумов, или 0,04 доллара за кубометр вместо нынешних 235 сумов плюс надбавка.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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