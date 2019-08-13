Финансирование EIB для Азербайджана может быть дополнено техпомощью

13 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Финансирование Европейского инвестиционного банка (EIB) для Азербайджана может быть дополнено технической помощью для подготовки проектов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В EIB заявили, что, до сих пор Банк поддерживал развитие частного сектора в стране, предоставляя кредитные линии местным банкам, с целью улучшения доступа к финансированию малых и средних предприятий (МСП).

"Помимо кредитования проекта "Трансадриатический трубопровод" (TAP), EIB также является одним из основных участников финансирования проекта "Южный газовый коридор"", - сказали в банке.

Как отметили в EIB, в соответствии со своим мандатом, Банк готов активизировать сотрудничество с Азербайджаном в ​​различных приоритетных секторах, в рамках политики ЕС.

"Долгосрочное финансирование, предлагаемое EIB, может быть дополнено технической помощью для подготовки и реализации проектов, на осуществление которой EIB может мобилизовать доноров и ЕС. Задача состоит в том, чтобы добиться более доступного пакета финансирования для страны, привнести опыт EIB и стандарты ЕС ", - сообщили в банке.

В EIB заявили, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а также крупнейшим инвестором в стране.

"Кроме того, Азербайджан участвует в программе "Восточное партнерство", которая отмечает свою 10-ю годовщину в 2019 году. Сотрудничество между EIB и Азербайджаном началось в 2013 году и, как ожидается, будет развиваться постепенно. Обе стороны предвидят три задачи высокого уровня: развитие социальной и экономической инфраструктуры, поддержка развития частного сектора, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним", - сказали в банке.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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