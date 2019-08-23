В Азербайджане продолжаются тренинги для субъектов МСБ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества государственного сектора с частным Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) регулярно проводит курсы обучения, тренинги и другие подобные мероприятия.

Как сообщает в пятницу Trend, Агентство провело для микро, малых и средних предпринимателей, действующих в сферах консалтинга, продуктов питания и услуг, в том числе молодых бизнесменов и женщин-предпринимателей семинар на тему "Финансирование посредством рынков капитала"

На мероприятии, организованном Агентством совместно с Палатой по надзору над финансовыми рынками, субъектам МСБ рассказали о развитии современного мышления, альтернативных источниках финансов и возможностях выхода к ним, соответствующей.

В рамках мероприятии были обсуждены такие актуальные вопросы, как потребность в капитале для создания и развития бизнеса, имеющиеся источники финансирования, преимущества листинга Бакинской фондовой биржи, подключение к Программе консультации по листингу, а также другие темы, представляющие интерес для субъектов МСБ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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