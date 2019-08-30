Alibaba Group создаст 100 млн рабочих мест, большая часть которых будет в странах ШОС

БАКУ/Trend/ - Одна из крупнейших китайских компаний - «Alibaba Group» в ближайшие несколько лет планирует создать во всем мире 100 миллионов новых рабочих мест и поддержать 10 миллионов малых предприятий, большая часть из которых будет создано в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом заявил председатель совета директоров компании Джек Ма на встрече с генсекретарем ШОС, Владимиром Норовым на выставке «SMART CHINA EXPO -2019», которая прошла в городе Чунцин, Китай.

Председатель совета директоров отметил, что большинство рабочих мест из 100 миллионов, создание которых запланировано на ближайшие годы, будут открыты на территории стран-членов ШОС. Ведь в странах, входящих в организацию, проживает свыше 2,5 миллиардов населения. Из них 800 миллионов – молодежь.

«Это должно быть нашей совместной работой. Alibaba растет стремительно быстро, но мы не гордимся тем, сколько денег мы заработали, мы гордимся тем, сколько рабочих мест мы создали», - подчеркнул Джек Ма.

Стороны обсудили вопросы по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между ШОС и компанией.

"Это огромные возможности и огромная ответственность. Мы готовы оказать содействие Шанхайской организации сотрудничества в реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий", - заявил Джек Ма.

В свою очередь, Владимир Норов предложил руководителю Alibaba Group реализовать совместные проекты на территории инновационных кластеров и технопарков государств-членов ШОС.

Председатель совета директоров подчеркнул важность роста доступа в интернет, расширения интеллектуальных технологий и глобализации для создания новых возможностей для предпринимателей, молодежи и малого бизнеса.

В этих сферах Джек Ма предложил широкое сотрудничество с ШОС.

Стороны договорились, что в скором времени компания направит рабочую группу в секретариат ШОС для определения основных направлений сотрудничества.

ШОС - международная организация, основанная 14 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор. Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.