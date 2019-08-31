Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан

31 августа 2019 16:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанская компания откроет новый цех по производству сыра
Бизнес 17:25
В Азербайджане увеличится производство водяных счетчиков
Бизнес 14:49
Главы правительств стран Содружества примут решение о проведении Игр стран СНГ
Другие страны 13:43
Азербайджанская компания налаживает производство новых видов халяльной мясной продукции
Бизнес 11:03
Азербайджан незначительно сократил экспорт томатов
Бизнес 10:44
Азербайджан и Иран продолжают обсуждения о совместном производстве спутника зондирования Земли
ИКТ 08:00
Лента новостей
Азербайджанская компания откроет новый цех по производству сыра
Бизнес 17:25
В Грузии построена еще одна птицефабрика
Финансы 17:22
Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:15
При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)
Общество 16:24
Узбекистан заключил меморандум с китайскими компаниями в области ВИЭ
Энергетика 16:17
В Кутаиси откроется завод по производству металлоизделий
Финансы 16:02
Объем депозитов в Азербайджане вырос
Финансы 15:54
В Грузии обсудили новую сельхозстратегию до 2028 г.
Финансы 15:43
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Вьетнама
Политика 15:31