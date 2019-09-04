BakuBus заключил контракт на закупку запчастей

4 сентября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - BakuBus заключил контракт с Grand Motors на закупку запчастей для коробок переключения передач и специальных инструментов для транспортных средств, находящихся на балансе общества, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно данным источника, контракт между сторонами подписан на сумму 435,649 тысячи манатов.

Отметим, кабинет министров Азербайджана в апреле 2014 года принял решение о создании при Исполнительной власти Баку ООО BakuBus, которое функционирует по принципу самофинансирования.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку грузовик врезался в автобус
Происшествия 8 июля 01:41
Туркменистан заключил контракт с австрийской компанией по проекту крупного автобана
Туркменистан 28 июня 10:04
Мадонну не пускали на репетицию финала "Евровидения" из-за отсутствия контракта
В мире 16 мая 15:07
Туристы смогут воспользоваться интерактивной картой Бакинского метрополитена
ИКТ 2 января 09:28
Туристы смогут воспользоваться интерактивной картой Бакинского метрополитена
ИКТ 27 декабря 2018 17:14
Польская PGNiG подписала двадцатилетний контракт на поставку СПГ из США
Европа 19 декабря 2018 16:42
Лента новостей
Порты Турции приняли свыше 200 круизных лайнеров
Турция 13:22
Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 13:19
Али Гасанов: Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...
Политика 13:17
В Баку просыпаешься счастливым, без конкретной причины… Попадаешь в сады Семирамиды (ФОТО)
Интервью 13:16
Обнародована количество автомобилей перевезенных через порты Турции
Турция 13:11
Россия и Узбекистан нарастят сотрудничество в машиностроении
Бизнес 13:08
Завтра в Баку до 27 градусов тепла
Общество 13:06
Авиакомпания Flynas продолжит работу на авиационном рынке Грузии
Туризм 13:05
Посол: ЮГК расширяет перспективы газового рынка Европы (Эксклюзив)
Энергетика 13:05