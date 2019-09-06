Министр: «Один пояс-один путь» может открыть новые транзитные возможности для Азербайджана и Латвии (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Инициатива "Один пояс — один путь" может открыть новые транзитные возможности между Азербайджаном и Латвией, сказал в интервью Trend министр экономики Латвии Ральф Немиро.

Говоря в целом о вкладе Азербайджана в улучшении транспортной достижимости Европы, Немиро подчеркнул важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является очень важным элементом для Азербайджана в транзитном коридоре Восток-Запад. В будущем эта железнодорожная линия будет служить развитию новых транзитных маршрутов из Китая и Центральной Азии в Южную Европу через Азербайджан, Грузию и Черное море", - сказал он.

Министр отметил, что для Латвии развитие транзитного коридора Восток-Запад также играет очень важную роль, но страна служит воротами в Северную часть Европы через Балтийское море.

"Латвия активно развивает сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Мы пустили несколько испытательных контейнерных поездов между Китаем и Европой через Латвию, которые показали очень хорошие результаты. Инициатива "Один пояс — один путь", а также другие маршруты логистической цепочки в Евразии могут создать новые возможности для транзитных коридоров между Азербайджаном и Латвией. Мы считаем, что существующие маршруты Восток-Запад из Каспийского и Черноморского регионов могут быть дополнены маршрутом Север-Юг между Черным морем и портами Латвии через Украину и Беларусь для обеспечения доступа в Северную Европу", - добавил Немиро.

Что касается вклада Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, Немиро особо подчеркнул проект "Южного газового коридора".

"Поскольку "Южный газовый коридор" предусматривает уменьшение зависимости Европы от природного газа из России и улучшение диверсификации энергетики, Латвия рассматривает этот проект как очень значимый вклад в укрепление энергетической безопасности Европы. Латвия приветствует этот проект и считает его полезным для всего рынка природного газа в Европе. Новые источники и маршруты природного газа принесут пользу всему энергетическому рынку и потребителям. Несмотря на амбициозные климатические цели ЕС, природный газ все еще будет играть важную роль на энергетическом рынке в период перехода к возобновляемым источникам энергии, и мы надеемся на успешное сотрудничество в будущем", - сказал министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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