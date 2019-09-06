Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок

6 сентября 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу совершенствования системы государственных закупок, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на пресс-службу правительства.

Абылгазиев отметил, что в настоящее время Правительством проводится работа по поддержке отечественных производителей: в закон были внесены соответствующие изменения, которые предусматривают предоставление льгот до 20% для отечественного товаропроизводителя, изъятие из национального режима и утверждение перечня отечественных товаропроизводителей Правительством, производство товаров, которых полностью осуществляется на территории страны для закупки методом прямого заключения договора.

В ходе совещания Глава Правительства был проинформирован о принимаемых мерах по исполнению поручений, касающихся совершенствования системы государственных закупок. Было отмечено, что на сегодня по статистике, не всеми закупающими организациями предоставляются льготы. По итогам 8 месяцев текущего года из 47 тысяч 938 успешно состоявшихся конкурсов закупающими организациями были предоставлены льготы всего по 8 тысячам 364 конкурсам, что составляет 17,4%.

В этой связи Абылгазиев подчеркнул, что правительство нацелено добиться кардинального изменения ситуации в сфере госзакупок и поручил усилить мониторинг, чтобы все организации предоставляли соответствующие льготы для отечественных товаропроизводителей и подрядчиков.

Как сообщила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, в настоящее время проводится работа по внедрению электронного каталога для развития малого и среднего бизнеса в регионах страны. Это делается для того, чтобы у них была возможность участвовать в процедурах закупок в маленьких объёмах. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте catalog.gov.kg. Учитывая, что Правительством поставлена задача акцентировать усилия на развитии регионов министерством активизирована работа по запуску электронного каталога, который ожидается с 1 октября текущего года. Это значительно облегчит участие в процедурах закупок для поставщиков.

Премьер-министр поручил усилить меры по поддержке отечественного товаропроизводителя и развития малого и среднего бизнеса и обеспечить своевременный запуск электронного каталога. Вместе с тем поставлена задача полностью проанализировать систему государственных закупок, детально рассмотреть суммы, которые расходуются на госзакупки, в целях совершенствования и улучшения прозрачности процедур государственных закупок

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