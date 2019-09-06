В Кыргызском Оше открылась выставка товаров провинции Гуандун

6 сентября 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Проведение выставки товаров провинции Гуандун в Оше сыграет большую роль в укреплении сотрудничества Кыргызстана и Китая и развитию трансграничной торговли, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Об этом вице-премьер-министр КР Замирбек Аскаров сказал на официальной церемонии открытия мероприятия, сообщает пресс-служба правительства.

«Выставка организована в целях укрепления отношений двух стран в рамках принятой между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой концепции «Один пояс - Один путь». Я ожидаю от этого мероприятия заключения новых соглашений в торгово-экономической сфере, а также новых инвестиционных проектов. Открывая у нас новые заводы и фабрики, вы открываете путь на многомиллионный рынок», - сказал Аскаров.

Он отметил, что организацию выставки товаров провинции Гуандун поддержал лично глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Аскаров подчеркнул, что Кыргызстан уделяет особое внимание привлечению зарубежных инвестиций, внедрению опыта инновационных технологий.

«На конец 2018 года сумма прямых инвестиций из Китая составила 338,14 млн. долларов США. Среди успешных проектов можно выделить строительство заводов по производству взрывчатых веществ и биметаллических алюминиевых радиаторов. В ближайшее время ожидается открытие еще нескольких предприятий на общую сумму 151 млн. долларов США. Этого удалось добиться благодаря тому, что в Кыргызской Республике для реализации инвестиционных проектов открыты все секторы экономики. У нас в стране самые либеральные налоговые ставки во всей Центральной Азии, дешевая рабочая сила, электроэнергия. Вместе с этим, благодаря проводимой политике наша республика улучшает свои позиции в мировых рейтингах по введению бизнеса», - заключил он.

Выставка товаров провинции Гуандун в Центральной Азии, которая теперь будет проводиться два раза в год, продлится с 6 по 9 сентября в городе Ош.

На выставке представлен широкий ассортимент продукции: мебель, строительные материалы, гостиничные товары, электроника и электроприборы, более тысячи видов продукции. Цены при этом низкие, так как организованы прямые продажи.

Провинция Гуандун в течение 30 лет подряд занимает первую позицию в общенациональной экономике Китая.

Гуандун - это мировой производственный центр с самой совершенной промышленной цепочкой, это глобальный торговый центр с самой зрелой выставочной индустрией в мире.

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