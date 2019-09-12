Казахстан и Иордания рассматривают перспективы безвизового режима

12 сентября 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Иордании в Казахстане Юсеф Абдельгани высказал просьбу ввести безвизовый режим для граждан Иордании и открыть прямое авиасообщение между странами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент Казахстана.

Просьба была озвучена в ходе встречи посла и председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой, где стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава Сената отметила большой вклад Иордании и лично Короля Абдаллы II в урегулирование сложных процессов на Ближнем Востоке.

«Мы высоко ценим деятельность близкого друга нашей страны - Короля Абдаллы II по реформированию общественно-политической жизни и экономики Королевства, а также конструктивную позицию по актуальным международным проблемам», - сказала Назарбаева.

Собеседники отметили схожесть позиций Нур-Султана и Аммана по большинству международных и региональных проблем. Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказала о подготовке к очередному заседанию Секретариата и выразила благодарность иорданской стороне за поддержку и активное участие в работе форума.

Посол Иордании высказал просьбу ввести безвизовый режим для граждан Иордании и открыть прямое авиасообщение между странами. Это позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество, развить туристический потенциал и будет способствовать притоку иорданских студентов.

Дарига Назарбаева поддержала предложения Посла, подчеркнув важность безвизового режима для укрепления взаимоотношений между странами.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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