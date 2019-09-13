Число выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось втрое — министр

БАКУ/ Trend/- С начала текущего года министерство налогов Азербайджана провело всего 562 выездные проверки. Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции, посвященной борьбе с теневой экономикой.

По его словам, число выездных проверок, проведенных за восемь месяцев текущего года сократились в три раза по сравнению с тем же периодом минувшего года. "При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшился в 5,8 раза", - отметил министр. По его словам, в 2018 году выездные проверки охватили свыше 1, 700 тысяч налогоплательщиков. Джабаров добавил, что министерство налогов будет придерживаться политики сокращения числа выездных проверок в Азербайджане и в будущем.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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